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Filistinli genç medyacılar mezuniyette buluştu: Baskı ve zulme asla boyun eğmeyeceğiz

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Filistin Medya İletişim Forumu ve TÜRKAB işbirliğiyle Filistin UMED Medya Akademisinden mezun olan Filistinli ve Suriyeli gençlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

30 Aralık 2018 Pazar 20:28

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından düzenlenen 7’inci Medya Akademisinin mezuniyet töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci kursa katılan gençlerle davalarının ortak olduğunu vurgularken konuşmasında şunları söyledi:

UMED tarafından düzenlenen 7. Akademimiz sona erdi, 8.’si de devam ediyor. Tüm akademilerimizde eğitimleri ücretsiz olarak verdik. Bu sertifikayı almaya hak kazanan Filistinli, Sudanlı, Moritanyalı, Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onların hepsi misafirimiz, kardeşimiz, medeniyet davamızın birer onurlu temsilcisi. Bu gençlerimizin her biri aynı zamanda gönüllü elçilerimiz gönüllü dava ortaklarımızdır.

Konu Filistin olunca herkes sessiz kalıyor

Geçen hafta Gazze’den gazeteci misafirlerimiz vardı. Çok zor şartlar altında Gazze’de görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Şu an Filistin’de 30 gazeteci kardeşimiz terör devleti İsrail tarafından esir tutuluyor. Basın özgürlüğünden söz edenler, konu Filistin olunca sessizliğe gömülüyorlar. Sessiz kalarak İsrail’in zulmüne ortak oluyorlar. Filistin’de 2000 yılından bugüne kadar şehit olan gazeteci sayısı 80’e ulaştı.

Süreç içerisinde 5 medya kuruluşu bombalandı, Aksa TV 3 kez hedef alındı. Devam eden büyük dönüş yürüyüşünde yapılan barışçıl protestoları direk hedef alan İsrail tarafından 2 gazeteci kardeşimiz daha geçtiğimiz haftalarda şehit edildi. Onlarca meslektaşımız yaralandı, çoğu gözaltına alındı, tutuklandı. Ve bu kardeşlerimizin temsilcileri bizi ziyaret ettiklerinde ne istediler biliyor musunuz? İsrail saldırılarına karşı kullanmak üzere gaz maskesi, miğfer ve basın yeleği.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:30
  1. Ankara
  2. Aslan Değirmenci
  3. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)

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