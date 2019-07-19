0553 313 94 23

Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli genç kız Lin el-Hac, evinin bahçesindeki üzüm yapraklarını yağlı boya kullanarak adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:32
Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

Gazze Şeridi'nde bahçeli bir evde yaşayan 21 yaşındaki Hac, yaklaşık bir yıldır doğayı ve umutlarını asma yapraklarına resmediyor.

Genç kız, yaprakların büyük olanlarını tek tek seçip temizlediğini, üzerinde rahatça çalışabilmek için de yaprakları kitap arasına koyarak birkaç gün beklediğini ifade etti.

Resmettiği her bir yaprağı büyük bir özenle çerçeveleyen Hac, asma yaprakları üzerine çizim yapmanın kolay olmadığını, yaprakların narin olmasından dolayı zarar görmemesi için çok hassas davrandığını dile getirdi.

Filistinli genç sanatçı, yaprakların üzerine doğa resimlerini işlediğini belirterek, "Yapraklar büyük özen istiyor. Onları doğadan topladığım için üzerine doğayı resmetmek en güzeli." ifadelerini kullandı.

Yaprakları hayallerini ve umutlarını resmetmek için kullandığını söyleyen Hac, çevresindeki insanların da kendisine bu alanda destek olduğunu ve teşvik ettiğini kaydetti.

"Sanat ve psikoloji arasında büyük bir bağ var"

Küçük yaştan beri çizim sanatına ilgi duyduğunu ve resme yeteneği olduğunu belirten Filistinli genç kız, üniversite eğitimini ise psikoloji üzerine aldığını söyledi.

Hac, psikoloji bölümü ile yeteneği arasında büyük bir bağ olduğunu ifade ederek, insanların özellikle çocukların resim yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlayarak, duygularını resimlere dökmelerine yardımcı olmanın mümkün olduğunu savundu.

Filistinli genç kız, asma yapraklarına resim yapmaya başladığından bu yana çevresinde yaprağa ve doğaya karşı önemin daha da arttığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı
    1. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    2. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    3. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    4. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    5. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    6. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    7. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    8. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    9. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    10. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    11. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    12. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    13. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    14. MUBA Çikolata açıldı
    15. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    16. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    17. Büyükşehirden Kavaklıdere’ye 11 milyon..
    18. Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile..
    19. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    20. Erdoğan peş peşe 2 devlet başkanıyla..
    21. Ordu'da afet riskine karşı tedbirler..
    22. Hatay’da üniversite öğrencisi evinde..
    23. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami..
    25. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası..
    26. KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın..
    27. Gliserinin saçta bıraktığı inanılmaz..
    28. Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve..
    29. KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu’dan..
    30. Araçta 4 kilo bonzainin üzerinde..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!