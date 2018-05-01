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Filistinli genç canlı canlı yakılmıştı! Ailesi dava açtı

Haziran 2014’te İsrailli yerleşimciler tarafından zalimce işkence edildikten sonra yakılarak öldürülen Filistinli genç Muhammed Abu Khdeir’in ailesi 1.6 milyon dolarlık bir hukuk davası açtı.

01 Mayıs 2018 Salı 20:56
Filistinli genç canlı canlı yakılmıştı! Ailesi dava açtı

Filistinli genç Muhammed Abu Khdeir, İsrailli yerleşimciler tarafından Haziran 2014'te yakılarak öldürülmüştü. Muhammed'in ailesi 1.6 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Ailenin avukatı Muhannad Jabara'nın Haaretz gazetesine, “Amaç para kazanmak değil, onların cezalarına ceza eklemek; serbest bırakılsalar bile çok acıttıkları aileye hesabını ödemeleri gerektiğini bilecekler” dediği aktarıldı.

MUHAMMED'İN BABASI: HUKUK SAVAŞIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Quds Press, ile yapılan bir röportajda Muhammed'in babası Hussein Abu Khdeir, “Bu bir tazminat değil çünkü oğlumuzun davasında ticaret yapmak istemiyoruz. Parayı alamayacağımızı biliyoruz ve Muhammed'in ölümüyle ilgili davamız henüz bitmedi, uluslararası mahkemeye gitsek bile hukuk savaşımıza devam edeceğiz” dedi.

Abu Khdeir oğlunun katillerine tazminat davası açma kararını verdiklerini, çünkü “ırkçılık temelinde” bir afla düşürüleceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

CANLI CANLI ATEŞE VERMİŞLERDİ

Filistinli aile İsrail yetkililerinin davayı reddedeceklerini bekliyor.

2 Temmuz 2014'te bir grup yahudi yerleşimci 16 yaşındaki Muhammed Abu Khdeir'i Shu'fat kasabasından kaçırarak Batı Kudüs'e getirmiş ve burada işkenceden geçirdikleri çocuğu halen canlıyken ateşe vermişlerdi.

3 Mayıs 2016'da Kudüs Merkez Bölge Mahkemesi başdavalı Yosef Haim Ben David'i ömür boyu hapis yanı sıra 20 yıl ek hapis cezasına çarptırdı. Diğer bir sanık da ömür boyu hapse çarptırılırken üçüncü bir davalı 21 yıl hapis cezası almıştı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:56
  1. Muhammed Abu Khdeir
  2. Muhammed Abu Khdeir filistin
  3. israil

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