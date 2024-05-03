Filistinli gazeteciler, hayatları pahasına gerçekleri aktarmaya devam ediyor

İşgal rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde görev yapan basın mensupları, hayatları tehlike altındayken görevlerini yapmaya çalışıyor.

İşgal rejimi, 18 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen aylardır yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler gibi gazeteciler de hayatları tehdit altındayken bir yandan yaşam mücadelesi veriyor diğer yandan görevlerine devam ediyor.

Filistinli gazeteciler, işgal rejimin Gazze'ye saldırılarına başladığı günden bu yana hedef alınıyor.

Gazeteciler, ölüm tehlikesinin yanı sıra gıda, su yetersizliği, tedavi eksikliği, ekipman yetersizliği, iletişimin kesilmesi gibi pek çok sorunla da karşı karşıya kalıyor.

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Her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yapan basın mensupları, Gazze'de yaşanan acıları dünyaya duyuruyor.