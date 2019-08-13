Filistinli gazeteci korkunç tehlikeyi açıkladı! ‘Mescid-i Aksa'nın bir kısmı Yahudilere geçebilir’

TahaEmre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Filistinli Gazeteci Musa Hicazi Burj Al Laklak, katil İsrail'in Bayram Namazından sonraki saldırısında yaşadıklarını anlatırken, önemli bir tehlikeye de dikkat çekti. Al Laklak, "Gelecek ay İsrail'de seçimler olacak. Yahudi sağcı gruplar önde gidiyor. Eğer kazanırlarsa Yahudilere Namaz ibadeti yapma kanunu çıkartacaklar. Mescid-i Aksa'nın bir kısmı Yahudilere geçecek" dedi.

Bayramdan iki gün önce İsrailli makamların Filistinli yöneticilerle görüştüğünü belirten Al Laklak, şöyle konuştu:

"Bayramdan birkaç gün önce İsrailli makamlar Filistin idaresine başvurarak Bayram Namazı'nı bir gün ertelememizi istediler. Çünkü aynı gün Yahudi heykelinin yıkılış yıldönümü. Yahudi gruplar Hazreti Süleyman (AS)'ın mabedine girmek istiyorlardı. Filistinli idareciler, 'Biz Bayram Namazı'nı erteleyemeyiz. Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanların.' diyerek karşılık verdi."

"Mescid-i Aksa'nın sahibi biziz mesajını verdiler"

"Sabah saatlerinde 3 bine yakın Filistinli Yahudileri engellemek için nöbet tutmaya başladı" diyen Al Laklak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bayram Namazı Yahudilerin girişini engellemek için bir saat ertelenmişti. Saat yedi buçuktan dokuz buçuğa kadar askerlerin karşısında nöbet tuttuk. Netenyahu, Yahudilerin can güvenliği için Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Aşırı sağcı Yahudi politikacılar Netenyahu'yu korkaklıkla suçladı. Netenyahu bu baskılardan sonra asker ve polislere bize müdahale etmesi için emir verdi. Gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdılar. Filistinlilerin bir kısmı Mescid-i Aksa'ya sığındı. 37 kardeşimiz yaralandı. Buna karşılık 4 de İsrailli polis yaralandı. Saldırı sonrasında Mescid-i Aksa'nın sahası Yahudilerin eline geçti. Bine yakın fanatik Yahudi polislerin koruması ile Mescid-i Aksa'ya girdi. İçeride kısa bir süre gezi yaptılar. Sonuç itibari ile Netenyahu'nun asker ve polisleri buranın sahibi biziz mesajını verdi."