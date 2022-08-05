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Dünya Filistinli esir İsrail zindanlarında hayatını kaybetti!
Dünya

Filistinli esir İsrail zindanlarında hayatını kaybetti!

Yahya Said Cabir isimli bir esir, işgal rejiminin Ofer Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 12:36:00 -
Filistinli esir İsrail zindanlarında hayatını kaybetti!

Yahya Said Cabir isimli bir esir, işgal rejiminin Ofer Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Esirler ve Özgürleştirilenler Heyeti, Yahya Said Cabir isimli bir esirin bugün (4 işgal rejiminin Ofer Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cabir'in ölüm sebebi hakkında bir bilgi verilmedi.

Filistin medyası esir Cabir'in Filistin'in Batı Şeria bölgesinin güney kesiminde yer alan El-Halil'in ahalisinden olduğunu bildirdi.

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