Filistinli Ebu Akile'nin cenazesine saldırmışlardı! Yürek yakan yeni görüntüler ortaya çıktı
İsrail polisinin, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine saldırısına ilişkin yeni yürek yakan görüntüler ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
İsrail polisi, keskin nişancı tüfeği ile vurduğu Al Jazeera Kudüs Muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine de saldırdı.
Dün son yolculuğuna uğurlanan Akile'nin cenazesine ilişkin yürek yakan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kahrol İsrail!
Görüntülerde, katil İsrail polisinin, Akile'nin tabutunu taşıyan Filistinlilere cop vurarak saldırdığı anlar yer alırken, cenazeye katılan Filistinlilerin, Akile'nin tabutunun yere düşmemesi için büyük bir mücadele verdikleri gözlendi.
Siyonist İsrail polisi, üzerinde basın yeleği olmasına rağmen Filistinli gazeteciyi keskin nişancı tüfeği ile vurmuştu.