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Gündem Filistinli doktor kendisini böyle tehlikeye attı! İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan genci kurtardı
Gündem

Filistinli doktor kendisini böyle tehlikeye attı! İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan genci kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 11:16:00 - 2024-02-10 11:17:10

Filistinli kadın doktor, Han Yunus'taki Nasr Hastanesi önünde keskin nişancılar tarafından vurulan bir genci kurtardı.

İşgalci keskin nişancılar tarafından kuşatılan Nasr Hastanesi'ne girmek isteyen bir genç vuruldu. Genci ölüme terk etmeye razı gelmeyen kadın doktor kendisini tehlikeye atarak, gencin vurulduğu alana koştu. Çevresindekilerin yardımıyla vurulan genci sedye ile hastane içine almayı başaran Filistinli doktor, cesaretiyle izleyenleri duygulandırdı.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Keskin nişancı ikinci atışı yaparsa yerini belli eder, bu defa başka bir nişancınin hedefi olur. Tabii bu bir savaş değil. Savaş bir devlet ile sivil insanlar arasında olmaz. Ancak bu soykırım olur.
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