Filistinli doktor kendisini böyle tehlikeye attı! İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan genci kurtardı
Filistinli kadın doktor, Han Yunus'taki Nasr Hastanesi önünde keskin nişancılar tarafından vurulan bir genci kurtardı.
İşgalci keskin nişancılar tarafından kuşatılan Nasr Hastanesi'ne girmek isteyen bir genç vuruldu. Genci ölüme terk etmeye razı gelmeyen kadın doktor kendisini tehlikeye atarak, gencin vurulduğu alana koştu. Çevresindekilerin yardımıyla vurulan genci sedye ile hastane içine almayı başaran Filistinli doktor, cesaretiyle izleyenleri duygulandırdı.
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