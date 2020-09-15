Filistinli direniş grupları İsrail'i karıştırdı

İsrailli muhalif lider Avigdor Liberman, Benyamin Netanyahu'ya Filistinli direniş gruplarının Filistin topraklarından koparılan İsrai yerleşim birimleri Aşdod ve Aşelon'a düzenlediği füzeli saldırıyı hatırlatarak, Netanyahu'nun Washington'da kutlama yaptığını ancak Filistinli direniş gruplarının da Aşdod ve Aşelon'da kutlama yaptığını söyleyerek tepki gösteridi.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde hazırlanan ve birçok İslam ülkesi tarafından ihanet anlaşması olarak görülen normalleşme anlaşmasına imzalar atılmıştı.

Beyaz Saray konutunda düzenlenen imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katılmıştı.

İmza törenine Filistinli direniş grupları sert karşılık verdi

Filistinli direniş grupları işgal altındaki Yahudi yerleşim birimi Aşdot şehrine düzenlediği füze saldırısında 6 işgalci yaralanmıştı.