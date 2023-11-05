Filistinli çocuklar Anadolu’daki çocuklara böyle mesaj gönderdi! İsrail’in başkenti neresidir?

Geçtiğimiz yıllarda Filistin'de yapılan bir sokak ropörtajı yeniden gündem oldu.

"Ödüllü" bilgi yarışması düzenleyen bir muhabir önce çocuklara "Mısır'ın başkenti neresidir" sorusunu sordu. İlk soruyu doğru cevaplayan çocuklara ikinci soru yöneltildi.

"İsrail'in başkenti neresidir?" sorusu sorulan çocukların hepsi ortak şekilde "öyle bir devletin olmadığını" ifade etti.

"Onlar dışarıdan geldiler ve topraklarımızı işgal ettiler" bir çocuk Filistin topraklarındaki Müslüman halkın şuurunu bizlere gösterdi.

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"Ortadoğu'da İsrail diye bir devlet yoktur" diyen çocuklar, Anadolu halkına da selam göndermiş oldu.