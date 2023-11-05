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Sosyal Medya Filistinli çocuklar Anadolu’daki çocuklara böyle mesaj gönderdi! İsrail’in başkenti neresidir?
Sosyal Medya

Filistinli çocuklar Anadolu’daki çocuklara böyle mesaj gönderdi! İsrail’in başkenti neresidir?

Yeniakit Publisher
2023-11-05 11:18:00 - 2023-11-05 11:23:33

Filistin'de yapılan bir sokak röportajında çocuklara yöneltilen "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna "öyle bir devlet mi var?" şeklinde cevaplar verilirken “Ortadoğu’da İsrail diye bir devlete yer yoktur!” diye vurguladılar.

Geçtiğimiz yıllarda Filistin'de yapılan bir sokak ropörtajı yeniden gündem oldu.

"Ödüllü" bilgi yarışması düzenleyen bir muhabir önce çocuklara "Mısır'ın başkenti neresidir" sorusunu sordu. İlk soruyu doğru cevaplayan çocuklara ikinci soru yöneltildi.

 

"İsrail'in başkenti neresidir?" sorusu sorulan çocukların hepsi ortak şekilde "öyle bir devletin olmadığını"  ifade etti.

"Onlar dışarıdan geldiler ve topraklarımızı işgal ettiler" bir çocuk Filistin topraklarındaki Müslüman halkın şuurunu bizlere gösterdi.
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"Ortadoğu'da İsrail diye bir devlet yoktur" diyen çocuklar, Anadolu halkına da selam göndermiş oldu.

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Yorumlar

Israil devlet degil kuresel kuklaci siyonist sapkinlarin ilk deaşi, kiralik katili, soykirim-istila aparati TEROR ORGUTUDUR=İTÖ

........

Bu çocuk lar kadar olamayan insanlar

Türkiye de bu çocuk lar kadar vatanın milletin arkasın da duramayanlar var bırakın vatanı milleti savunanları içimizde yüzbin lerce vatanını milletini üç kuruşa satacak yüz binlerce CHDPKK li ler var
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