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Gündem Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri: Bu savaşı mücahitler başlatmadı!
Gündem

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri: Bu savaşı mücahitler başlatmadı!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 19:26:00 - 2023-11-17 20:05:45

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Muş'ta düzenlenen Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı.

Nevaf Tekruri, "Bu savaşı mücahitler başlatmadı, ülkemizi işgal edenler başlattı. Osmanlı Devleti Filistin'den çekildikten sonra başladı, şimdi başlamadı. Savaşı başlatanlar her gün Mescid-i Aksa'ya hakaret edenlerdir" dedi.

Muş'ta Cuma namazının ardından belediye önünde bir araya gelen Mescid-i Aksa Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'Aksa Tufanı ümmetin davasıdır'

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Muşlulara hitap ederek şunları söyledi:
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"Kudüs şahitlik ediyor ki sizler Selahattin Eyyubi'nin yanındasınız. Sadece Allah için gücümüzü bir araya getirip birlik olmalıyız. Mescid-i Aksa ümmetin cihadıdır. Aksa Tufanı ümmetin davasıdır, sadece Filistin'in değil sizin de davanızdır. İşte bu Mescid-i Aksa tufanını başlatan yiğitlerimiz, Peygamber Efendimizin (sav) izinde yürüyorlar.

Bu savaşı mücahitler başlatmadı, ülkemizi işgal edenler başlattı. Osmanlı Devleti Filistin'den çekildikten sonra bu savaş 1940'lı yıllarda başladı, şimdi başlamadı. Savaşı başlatanlar her gün Mescid-i Aksa'ya hakaret edenlerdir. Her gün bu aşağılık siyonistler pis ayakkabılarıyla mescidimize gidiyorlar, mescidimize hakaret ediyorlar. Muş halkı, düşünün ki siyonist askerler, kız kardeşlerimizi, annelerimiz Mescid-i Aksa'dan yerlere yatırıyor saçlarından çekiyor, onların namusuna el uzatıyor. Ne yapsın bu mücahitler, sussunlar mı? Her gün Yahudiler kamp ve evlere saldırıyor. Oraları Müslümanların başına yıkıyorlar. Çocuklarımızı kadınlarımızı ve yaşlılarımız katlediyorlar. Yakında sizlerde bu cihada daim olacaksınız. Bu ümmetin her bir ferdi layık olduğu gibi mescide sahip çıkacak. Düşmanın deliler gibi saldırması aldığı yaradan dolayıdır."

Belediye meydanında toplanan kalabalık, İstasyon Caddesi'nden İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüyerek, İsrail'i protesto etti. Dev Filistin bayrağının açıldığı yürüyüşe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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