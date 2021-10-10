Filistin’in kurulmasına asla müsaade etmeyiz

Yakup Sarıçiçek

BAE’nin Ulusal gazetesine konuşan Şaked, İsrail hükümetinin, aralarında bir Filistin devleti de olmak üzere, sürtüşmelere yol açabilecek hiçbir meseleyi ele almamayı kabul ettiğini söyledi.



Irkçı Yahudi bakan, “İsrail hükümeti, rotasyon anlaşması uyarınca göreve geldiğinde mevcut Bennett veya Lapid hükümeti altında bir Filistin devleti kurulmasına izin vermeyecek. Filistinlilerin yaşamlarını iyileştirmenin ve işbirlikçi sanayi bölgeleri yaratmanın bir yolu olarak ekonomik barışa inanıyoruz. Ama ordusu olan bir devlet (Filistin) değil, kesinlikle değil” diye konuştu. Şaked’in sözlerini İsrail Yedioth Ahronoth gazetesine değerlendiren bir Siyonist bakan ise bunu BAE’de söyleminin yanlış olduğunu belirtti. Şaked ise sosyal medyadan buna cevap verip “Bu benim ve İsrail’in gerçeği. BAE kendilerine satılacak diplomatik yalanları değil, gerçeği duymayı tercih ediyor” diye yazarak sözlerini teyit etti.