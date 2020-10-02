Filistin'in Kovid-19'la mücadelesi için 165 bin Kanada Doları yardım toplandı

TORONTO (AA) - Kanada’da Filistin halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesinde kullanılmak üzere 165 bin Kanada Doları (yaklaşık 965 bin TL) yardım toplandı.



Kısa adı CPOC olan Kanada Filistinli Kuruluşlar Koalisyonu tarafından bir süre önce başlatılan Filistin Tıbbi Yardım Kampanyası kapsamında toplanan para, Kanadalı insani yardım kurumu Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı (IDRF) aracılığıyla Filistin Sağlık Bakanlığına aktarıldı.



CPOC’dan yapılan açıklamada, toplanan yardım paraları ile Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere dört Lyra x1 Ventilatör, iki OMNI III Medikal Monitör ve iki D500 Defibrilatör satın alınmasının planlandığı belirtildi.



Bu ekipmana olan ihtiyacın Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği ve yakında Filistin hastanelerinde kullanımına başlanacağı kaydedilen açıklamada, Filistin hastanelerinin tıbbi ihtiyaçları için yakında yeni kampanyaların başlatılacağı da ifade edildi.



