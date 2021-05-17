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Medya Filistin'e destek mesajını silen Kendall Jenner, eleştirilerin hedefi oldu!
Medya

Filistin'e destek mesajını silen Kendall Jenner, eleştirilerin hedefi oldu!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaşan ünlü model Kendall Jenner'ın, paylaşımını kısa süre içerisinde silmesi eleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:03:00 - 2021-05-17 17:12:55
Filistin'e destek mesajını silen Kendall Jenner, eleştirilerin hedefi oldu!

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarılarıyla ilgili sosyal medya hesabından Filistin'e destek paylaşımını saniyeler içerisinde silerek eleştirilerin hedefi oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Şehit sayısının 200'e yükseldiği Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylara tüm dünyada protesto gösterileriyle tepki gösteriliyor.

Kendall Jenner Filistin'e destek mesajını sildi

Birçok ünlü isim de Filistin'e destek mesajı paylaşarak İsrail saldırılarını kınıyor. Kendall Jenner da, 'Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız. Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz' ifadeleriyle Filistin'e destek mesajı paylaştı.

Ancak Jenner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı saniyeler içerisinde kaldırdı. Jenner'in bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Jenner'ın paylaşımını ablası Kim Kardashian'ın sildirdiği iddia edildi. 

Jenner'ın hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Silmek gerçekleri değiştirmiyor maalesef' sözleri ile eleştirildi. 

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