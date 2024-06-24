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Gündem Filistin'e destek kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır
Gündem

Filistin'e destek kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

Yeniakit Publisher
2024-06-24 23:25:00 - 2024-06-24 23:45:50
Filistin'e destek kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kabe'de Filistin'e destek kefiyesi yüzünden Suud yetkililer tarafından gözaltına alındı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gittiği sırada Kabe'de Filistin'e destek amacıyla taşıdığı kefiye yüzünden Suudi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Turan'ın gözaltına alınması, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turan'ın Kabe'de ibadet ederken kefiyesinin zorla alınmasını ve ardından gözaltına alınmasını kınadı.

Çamlı, "TBMM'de birlikte görev yaptığım değerli arkadaşım aynı zamanda da Parlementolar arası Filistin Dostluk Gurbu başkanı olan İstanbul Milletvekili Hasan Turan kardeşimizin Hac ziyareti esnasında Beytullah'ta, emin mekan olan Kabe'de tavaf yaparken boynunda taşıdığı Kefiye'nin zorla alınması ve dahası arkadaşımıza gözaltı yapılmasına bir Müslüman olarak üzüldüm..! Filistin'de çoğu bebek 50000 insanın katledildiği ve asrın zulmünün yaşandığı bir süreçte, bir kısım güvenlik görevlilerinin bu tip nobran, üzücü yaklaşımları ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimize asla engel olamayacaktır..!" dedi.

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