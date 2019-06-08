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Filistin’e başkent dayatması! Kudüs'e karşılık bakın nereyi verecekler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın direktifi ile hazırlanan 'Yüzyılın Anlaşması'na göre Filistin'e Kudüs karşılığında Abu Dis verilecek.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:23
Filistin’e başkent dayatması! Kudüs'e karşılık bakın nereyi verecekler

Siyonist İsrail Rejimi’nin amaçlarına hizmet eden “Yüzyılın Anlaşması”nın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresindeki evanjelik ekibin hazırladığı anlaşma birbirinden tehlikeli maddeler içeriyor. Söz konusu plana dair uluslararası medyaya sızan bilgilere göre Filistin davası tam anlamıyla tasfiye edilmek isteniyor.

Kudüs'e karşılık Abu Dis

ABD Başkanı Donald Trump’ın direktifi ile birlikte Trump’ın damadı ve danışmanı Yahudi Jared Kushner ve Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın öncülüğünde hazırlanan planda Filistin'e bir başkent dayatması yer alıyor.

Milli Gazete'nin haberine göre; 'Yüzyılın Anlaşması' ile birlikte çizilmek istenen haritada Kudüs, Siyonist İsrail Rejimi'nin başkenti olacak. Kudüs'ün Siyonist İsrail Rejimi'nin başkenti olarak tanınması karşılığında Filistin'e Abu Dis adı verilen yerde bir başkent oluşturulacak.

Uluslararası medyanın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan üst düzey İsrailli kaynak, Kudüs’e karşılık Abu Dis’in Filistin’e başkent olarak verilmek istendiğini ifade etti.

Doğu Kudüs’ün 4 km. dışında yer alan Abu Dis hali hazırda Siyonist İsrail Rejimi’nin işgali altında yer alıyor.

Filistinli aktörler, planı reddediyor

Filistinli aktörler, ABD tarafından hazırlanan ve önümüzdeki süreçte kamuoyuna açıklanacağı ifade edilen “Yüzyılın Anlaşması” karşısında ortak bir tavırla hareket ediyor. Mahmud Abbas yönetimi ‘Yüzyılın Anlaşması’na karşı çıktığını açıklarken Filistin direnişi de planın kabul edilemez olduğunu dile getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın direktifi ile sonucunda hazırlanan 'Yüzyılın Anlaşması'nın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:23
  1. Donald Trump
  2. yüzyılın anlaşması
  3. Jason Greenblatt
  4. Jared Kushner
  5. Trump’ın damadı
  6. Abu Dis
  7. Kudüs

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