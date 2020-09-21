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Dünya Filistin’e ‘ABD’yle görüş’ baskısı
Dünya

Filistin’e ‘ABD’yle görüş’ baskısı

Ortadoğu’da İsrail hakimiyetinde yeni bir düzen inşa etmek isteyen Amerika, bu konuda kuklası Arapları kullanmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:58:00 -
Filistin’e ‘ABD’yle görüş’ baskısı

Fetih Hareketı Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas’ın bunu reddettiğini söyledi. Filistin resmi televizyonuna konuşan Alul, “Başkan Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail’in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin’in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek” dedi.

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