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Gündem Filistin'den Türkiye'ye destek
Gündem

Filistin'den Türkiye'ye destek

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Filistin'den Türkiye'ye destek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Filistin'de anma programı düzenlendi. Törende, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler dualarla anılırken, Türkiye'nin demokrasi mücadelesi ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığına vurgu yapıldı.

İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Doğu Kudüs'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nun Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma etkinliğinde şehitlere dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 

Anma töreninde konuşan Muavin Konsolos Berk Cem Tatar, 10 yıl önceki darbe girişiminde Filistinlilerin Türk halkının yanında durduğunu vurguladı.

Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra dayanışma amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden ilk liderlerden biri olduğunu hatırlattı.

 

15 Temmuz gecesinin bir darbe teşebbüsünün ötesinde, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, cumhurbaşkanını ve Türkiye'deki anayasal düzeni devirmeyi hedefleyen kanlı bir terör eylemi olduğunu belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz, FETÖ'nün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya çıkarmıştır. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerine bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk milletine aittir."

 

Programa elçilik personeli, Doğu Kudüs'teki Türk kurumların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anma günü etkinliği kapsamında katılımcılar, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraflardan oluşan sergiyi de gezdi.

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