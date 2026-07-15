Gökbilimcilerden tarihi keşif: Uzayın en sönük dünyası ortaya çıktı

Toz bulutlarının arasındaki bebek gezegen! Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta yer alan Beta Pictoris, yaklaşık 23 milyon yıllık yaşıyla astronomik açıdan oldukça genç bir yıldız olarak kabul ediliyor. Güneş'ten neredeyse iki kat daha büyük ve dokuz kat daha parlak olan bu yıldızın etrafı, gezegenlerin doğduğu devasa toz ve enkaz diskleriyle çevrili bulunuyor. Sistemde daha önce keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık on katı kütleye sahip olan oldukça sıcak iki dev gaz gezegeninin ardından, "Beta Pictoris d" bu sistemin doğrudan görüntülenen üçüncü üyesi oldu.