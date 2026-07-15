Gökbilimcilerden tarihi keşif: Uzayın en sönük dünyası ortaya çıktı
Gökbilimciler, uzay araştırmalarında dikkat çeken bir keşfe daha imza attı. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Çok Büyük Teleskop'u ile James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri analiz eden araştırmacılar, Beta Pictoris yıldız sisteminde yürüttükleri gözlemler sırasında tesadüfen yeni bir ötegezegen keşfetti. "Beta Pictoris d" adı verilen gök cismi, Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük gezegen olarak kayıtlara geçerken, keşfin gezegen sistemlerinin oluşumuna ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.