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Dünya Filistin'den Libya açıklaması
Dünya

Filistin'den Libya açıklaması

Libya'da 24 Aralık seçimlerine kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin belirlenmesiyle ilgili olarak Filistin'den bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:33:00 -
Filistin'den Libya açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan yeni yürütme otoritesinin kardeş Libya halkının üstün çıkarlarına karşılık vereceği ve bu adımın ülkenin istikrarı, toprak bütünlüğünün korunması ve refahının sağlanmasına yol açacağı ifade edildi.

Libya'da seçimlerin yapılacağı 24 Aralık'a kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin belirlenmesinden duyulan memnuniyete işaret edilen açıklamada, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yeni yürütme otoritesiyle birlikte çalışma arzusu vurgulandı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

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