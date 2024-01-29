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Gündem Filistin'den kahreden haber geldi! Tüm ameliyatlar durdu
Gündem

Filistin'den kahreden haber geldi! Tüm ameliyatlar durdu

Yeniakit Publisher
2024-01-29 19:42:00 -
Filistin'den kahreden haber geldi! Tüm ameliyatlar durdu

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi’ndeki El Amal Hastanesi'nin cerrahi bölümünde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle ameliyatların durduğunu açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana devam ederken, hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı her geçen gün giderek arttı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki El Amal Hastanesi'nde cerrahi bölümde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle ameliyatların durduğu bildirildi. Açıklamada, “İsrail, hastanenin çevresinde devam eden bombardıman ve çatışmaların ortasında, art arda sekizinci günde hastaneyi hedef almaya ve kuşatmaya devam ediyor” denildi.

“İsrail El Amal Hastanesi yakınında hareket eden herkesi hedef alıyor”

Ekiplerin devam eden çatışmalar nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşamadığı aktarılan açıklamada, “İsrail işgal güçleri, El Amal Hastanesi yakınında hareket eden herkesi hedef alıyor” ifadeleri kullanıldı.

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