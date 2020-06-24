Filistin'den İsrail'e ilhakın "derhal sonuçları" olur uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'i, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Maliki, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma İsrail'i ilhak planlarından vazgeçmesi konusunda yaptırımlar dahil ''etkili önlemler'' alması çağrısı yaptı.

İlhakın suç olduğunu ve İsrail-Filistin ilişkilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokacağını belirten Maliki, ''İsrail'in, ilhakın derhal sonuçları olacağını bilmesi gerek.'' dedi.

Maliki, ülkelere Filistin'i tanımaları çağrısı da yaparak, ''Her ülke çok geç olmadan rotayı değiştirme, İsrail işgalini durdurma ve iki devletli çözümü kurtarmaya yardımcı olacak güce sahip.'' diye konuştu.





