Filistin’den İsrail Başbakanına sert tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeden önce hükümeti süresince bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Naftali Bennett’e tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in bu açıklamalarının "Filistin halkına yönelik saldırganlıkta ısrarcı" olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bennet’in açıklamaları barış düşmanlığıdır. Ayrıca Filistin-İsrail ilişkileri ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili herhangi bir Amerikan baskısını, eleştirisini veya tavsiyesini yumuşatma girişimidir.” ifadeleri kullanıldı.

Bennett’in açıklamalarının ayrıca Filistin-İsrail sorununun çözümüne dair ilan edilen ABD tavrıyla alay etme anlamı taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamalarla, Filistin ile İsrail tarafları arasında gerçek müzakereleri başlatmak için olumlu bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Arap, Amerikan ve uluslararası çabalar kasıtlı bir şekilde sabote edilmektedir.

Ayrıca, Bennett’in bölgedeki ABD ve uluslararası dış politika önceliklerini etkilemek için kartları karıştırmaya çalıştığı ve diğer bölgesel faktörlere dikkati artırarak Filistin davasını önemsizleştirmeye çalıştığı açıktır."

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam ABD’ye giden İsrail Başbakanı Bennett, ABD’nin New York Times gazetesine verdiği röportajda, hükümette olduğu sürece Filistinlilerle bir barış anlaşması imzalamasının mümkün olmadığını ve Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Bennett, ayrıca Kudüs’ün "İsrail’in başkenti" olduğunu ve başka bir halkın olmadığını savunarak, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin "doğal büyüme" sürecine destek vermeye devam edeceğini kaydetmişti.