Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'nin terörü bitirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı Filistin'in kınadığı iddia edilmişti. Filistin'den yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanıp, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak" ifadeleri kullanılsa da bazı kesimler tarafından Filistin hedef alınmaya devam ediliyor.

"Haberler yalan ve iftiradır"

Gazze'de yaşayan gazeteci Aybek Rabay, ortada çok fazla bilgi kirliliği olduğunu söyleyip Filistin halkının Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan gazeteci Rabay, "Filistin'in Barış Pınarı'nı kınadığına dair haberler yalan ve iftiradır. Bölgede yaşanan ve söylenen bunun tam tersidir. Filistin halkı ve Hamas hareketi Türkiye'nin yanındadır. Türkiye kendi sınırı ve topraklarını koruma hakkına sahiptir" dedi.