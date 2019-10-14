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Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı Filistin'in kınadığı iddia edilmişti. Filistin'den yapılan açıklamada "Filistin'in Barış Pınarı'nı kınadığına dair haberler yalan ve iftiradır. Bölgede yaşanan ve söylenen bunun tam tersidir. Filistin halkı ve Hamas hareketi Türkiye'nin yanındadır." denildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:08
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'nin terörü bitirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı Filistin'in kınadığı iddia edilmişti. Filistin'den yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanıp, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak" ifadeleri kullanılsa da bazı kesimler tarafından Filistin hedef alınmaya devam ediliyor.

"Haberler yalan ve iftiradır"

Gazze'de yaşayan gazeteci Aybek Rabay, ortada çok fazla bilgi kirliliği olduğunu söyleyip Filistin halkının Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan gazeteci Rabay, "Filistin'in Barış Pınarı'nı kınadığına dair haberler yalan ve iftiradır. Bölgede yaşanan ve söylenen bunun tam tersidir. Filistin halkı ve Hamas hareketi Türkiye'nin yanındadır. Türkiye kendi sınırı ve topraklarını koruma hakkına sahiptir" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:08
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. filistin

YORUM YAZ

  • ömerömer6 dk önce
    açıkalmayı gazetecimi yapmış resmiyete bak sen
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 12 dk önce
    Filistin Arap hükümetleri ve yetkilileri susuyor. Bir gazetecinin açıklaması hükumet görüşü değildir. Lütfen gerçeği carpitmadan yazın.
  • CanerCaner12 dk önce
    Dusenin halınden dusenler anlarSusan musluman bozuntuları utansın... Allah razı olsun destegınızden dolayıAma Siz destek vermesenizde bız kudusu yınede ne yahudılere nede onların yartakcılarına bırakmayız Reisin dedigi gibi kudus bızım kırmızı cızgımız
  • ORHAN İNANORHAN İNAN18 dk önce
    FİLİSTİNDEN YA DA ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN EN UFAK BİR TEPKİ BİLE AĞIZLARA SAKIZ OLUYOR..İSLAM KARDEŞLİĞİNİN GEREĞİ OLAN DAYANIŞMA DEVLETLER ARASINDA ZATEN YOK..ANCAK HALKALAR İSLAM KARDEŞLİĞİNİN SICAKLIĞINI TAA YÜREKLERİNİN DERİNLİKLERİNDE HİSSEDİYORLAR..BAZI LAİK KAFALARDA YERLEŞMİŞ OLAN ARAP DÜŞMANLIĞI ,BU HABERLER İLE HEMEN DEPREŞİVERİYOR..

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