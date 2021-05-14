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Gündem Filistin'de son durum ne? İsrail'den Gazze'ye kara harekâtı
Gündem

Filistin'de son durum ne? İsrail'den Gazze'ye kara harekâtı

Ramazan ayında başlayıp bayramda da devam eden katil İsrail'in Filistin'e yönelik baskı ve zulmü sürüyor. Filistin'de son durum merak ediliyor. İsrail ordusu, ilk başta Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. İsrail operasyonları durduracak mı? Gazze'de son durum ne? İşte Filistin Gazze'de son durum...

Yeniakit Publisher
2021-05-14 12:09:00 -
Filistin'de son durum ne? İsrail'den Gazze'ye kara harekâtı

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. Operasyon için İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs seçildi. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

İsrail operasyonları durduracak mı?

Bu gelişmenin ardından İsrailli gazeteciler, İsrail Savunma Bakanlığı'nın yabancı basını kasten yanlış yönlendirdiğini, İsrail askerlerinin kara harekâtına başlamadığını aktardı. Haberlere göre; İsrail ordusu sadece karadan topçu atışları yapıyor. Haaretz gazetesi ise ülke içindeki kaos nedeniyle İsrail'in operasyonları durdurabileceğini yazdı.

Sabaha karşı 02.40 sıralarında İsrail ordusu ilk açıklamasının aksine Gazze'ye yönelik kara harekâtına girişilmediğini duyurdu. AFP'nin aktardığı habere göre; İsrail ordusu önceki mesajına açıklık getirdi ve hatanın "iç iletişim" sorunundan kaynaklandığını duyurdu. İsrail ordusunun bir diğer sözcüsü Avichay Adraee ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim" dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Netenyahu'nun skandal açıklaması

Kara harekâtının duyurusu üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'a ağır bir şekilde ödeteceğimizi söylemiştim. Son söz henüz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek" açıklaması yaptı.

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