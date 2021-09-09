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Dünya Filistin’de ‘Öfke Günü’ ilan edildi!
Dünya

Filistin’de ‘Öfke Günü’ ilan edildi!

Filistin'in Gazze bölgesindeki direniş güçleri, 10 Eylül Cuma gününü Celbu' Hapishanesi'nden kaçan altı esire ve halen işgal zindanlarında bulunan esirlerin mücadelelerine destek amacıyla "Öfke Günü" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 22:59:00 -
Filistin’de ‘Öfke Günü’ ilan edildi!

Direniş güçleri, yarını "Öfke Günü" ilan etmelerinin ardından hem Gazze'de hem de Batı Şeria bölgesinde gösteriler, eylemler düzenlenmesi çağrısı yaptı. 

Yarının Öfke Günü ilan edilmesine, FKÖ bünyesinde yer alan, aralarında Fetih hareketinin de bulunduğu direniş gruplarına ilaveten HAMAS ve İslami Cihad Hareketi'nin ittifakıyla karar verildiği bildirildi. 

Direniş grupları adına açıklama yapan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Siyasi Birim üyesi Cemil Muzhir, Filistin halkından işgal rejiminin esirlere yönelik baskılarına tepki amacıyla eylem ve gösterilerini artırmasını, işgal saldırılarına karşı kararlılıkla mücadele etmesini istedi. 

Gazze'deki direniş grupları bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin önünde basın toplantısı düzenleyerek işgal rejiminin tüm baskılarına karşı esirlere destek vereceklerini ve onları yalnız bırakmayacaklarını dile getirmişlerdi. 

Geçtiğimiz pazartesi günü sabaha doğru altı Filistinli esirin Celbu' Hapishanesi'nden kaçması üzerine siyonist işgal rejimi bütün Filistinli esirlerden intikam almak amacıyla onlara karşı baskı ve şiddet uygulamalarını artırmışlardı.

Esirlerin direnişine destek amacıyla dün gece Batı Şeria ve Kudüs'te birçok yerde gösteri düzenlendi. İşgalcilerin gösterilere müdahalesi çatışmalara ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. 

 

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