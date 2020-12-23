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Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 143 bini aştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 143 bini aştı

Son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 110 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:13:22 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 143 bini aştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 1347'ye yükseldi, vaka sayısı da 143 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 2 bin 110 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 1243'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 867'sinin ise abluka altında Gazze Şeridi'nde tespit edildiği ifade edildi.

Hastalardan 119'unun yoğun bakım ünitesinde olduğu, 29 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü kaydedildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1347'ye, toplam vaka sayısı 143 bin 718'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 117 bin 647 oldu.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da 17 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında saat 19.00'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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