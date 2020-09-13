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Aktüel Filistin'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor
Aktüel

Filistin'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-13 07:08:56 -
Filistin'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor

RAMALLAH (AA) - Halk Direnişi Birleşik Filistin Komutanlığı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı gelecek salı gününün "Ayaklanan halkın reddi günü" yapılması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, gelecek salı gününün "Halkın reddi günü" ilan edildiği, ülke çapında Filistin bayraklarının asılacağı belirtildi.

Bunun İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın halk tarafından kesin olarak reddedildiğinin ifadesi olduğu, Abu Dabi ve Manama'da işgalcilerin bayraklarının dalgalandırılmasının kabul edilmediği kaydedildi.

Geçen cuma Manama'dan yapılan açıklamada, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamıştı.

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