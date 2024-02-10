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Gündem Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.
Gündem

Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2024-02-10 12:19:00 -
Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi. Haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili yönelttiği soru ve taleplere 60 gün içinde İsrail'den bir cevap alamaması durumunda askerler ve komutanlar da dahil olmak üzere İsrail ordusu mensuplarına yaptırım uygulayacağı kaydedildi.

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD yönetiminin, İsrail'i, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine karşı defalarca uyardığı ancak Tel Aviv yönetiminin cevabının tatmin edici olmadığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili yönelttiği soru ve taleplere 60 gün içinde İsrail'den bir cevap alamaması durumunda askerler ve komutanlar da dahil olmak üzere İsrail ordusu mensuplarına yaptırım uygulayacağı kaydedildi.

İsrail'in, Biden yönetiminin tehditlerini ciddiye aldığı ve yaptırımların ordu yetkilileri, Meclis üyeleri ve bakanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi olasılığına hazırlandığı aktarıldı.
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ABD Dışişleri Bakanlığından 1 Şubat'ta yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimcinin "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

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