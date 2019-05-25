0553 313 94 23

Filistin'de ilaç krizi! Tehlikeli boyutlara ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi malzemelerinin bulunmadığı gerekçesiyle Gazze'deki durumun tehlikeli boyutlara ulaştığını bildirdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:04
Filistin'de ilaç krizi! Tehlikeli boyutlara ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi malzemelerinin %52'sinin mevcut olmadığı gerekçesi ile Gazze'deki durumun son derece tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, bu krizin hastalar açısından ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Gazze’nin en büyük devlet hastanesi Şifa Sağlık Merkezi Genel Müdürü Midhat Abbas, yaptığı basın açıklamasında, sağlık kurumlarının, öncelikli ilaçların, antibiyotiklerin, tansiyon, şeker, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların ilaçlarının çoğunu temin edemediğini ifade etti.

Abbas, ilaçların çoğunun resmi sağlık kurumlarının eczanelerinde bulunmadığı gibi özel sektöre ait eczaneler tarafından da temin edilemediğini söyledi.

Genel Müdür açıklamasında, ilaçların temin edilememesi halinde hastaların ciddi tehlikeler ile karşı karşıya kalacağını, sonrasında tedavi edilmesi zor ve mümkün olmayan kalıcı problemlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Abbas, Gazze’deki hastaları kurtarmak adına sağlık sektörünün tüm destekçileri ve yardımsever kişilere hızlı müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:04
  1. Filistin Sağlık Bakanlığı
  2. Gazze
  3. ilaç krizi

YORUM YAZ

  • OktayOktay4 dk önce
    Bu durum yıllardır var dünya genelinde müslümanlara yapılan siyonizm baskıları elini kolunu sallayarak gelip devlet rejimini düzenini değiştirmek isteyenler sizlerin yatacak yeri olmaz inşallah
  • ImamImam52 dk önce
    Millet Türkiye'de kanser ilacı bulunamıyor yüzlerce kanser ilacı Türkiye'de Yoka düştü haberiniz var mı bundan yok Filistin yok Afrika azıcık kendi memleketinize bakın Türkiye'de yok diyorum Türkiye'de Anladınız mı Türkiye'de kanser ilacı yok yüzlerce eczaneyi Ben aradım arkadaşım için onlarca ecza deposuna telefon ettik bakın 100 kelimesini Abartmıyorum 100'ün üzerinde eczaneyi bizzat kendim gezdim Ankara'da adım atılmadık yer bırakmadım Allah buna sebep olanların başına aynı belayı versin Rabb'im sana yalvarıyorum Şu mübarek ayda beddua edilmez ama kanser ilacının Türkiye'de satılmasına engel olan her kim varsa buna sebep kanser olur da ilaçlara Hasret geberir inşallah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)
  1. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 -..
  2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  3. Galatasaray’da kupa töreni başladı
  4. Trump'a yargı engeli! Mahkeme durdurdu
  5. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
  6. Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı
  7. Balkondan düşerek ölen dansçı anısına..
  8. Türkiye'nin "Kültür Elçileri" mezun oldu
  9. Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı
  10. Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda..
  11. Tarım ve Orman Bakanlığından ‘kaçak..
  12. TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya..
  13. "Körfez'de yaşananlar Yüzyılın..
  14. Meteoroloji'den kritik uyarı!
  15. Valbuena'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı
  16. 22. zafer müze önünde
  17. Fenerbahçe’de Valbuena ile yollar..
  18. Filistin'de ilaç krizi! Tehlikeli..
  19. ABD askeri ile devriye atan Rumen..
  20. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 -..
  21. Sağanak ve dolu 20 bin dönüm ekili..
  22. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  23. Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman..
  24. Başkan Ensari’den2. lige yükselen..
  25. Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat..
  26. Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne..
  27. Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı
  28. Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor
  29. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman..
  30. Elektrik mühendisi, serasında..
Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

Günün Karikatürü

25 Mayıs 2019
Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı