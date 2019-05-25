Filistin'de ilaç krizi! Tehlikeli boyutlara ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi malzemelerinin %52'sinin mevcut olmadığı gerekçesi ile Gazze'deki durumun son derece tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, bu krizin hastalar açısından ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Gazze’nin en büyük devlet hastanesi Şifa Sağlık Merkezi Genel Müdürü Midhat Abbas, yaptığı basın açıklamasında, sağlık kurumlarının, öncelikli ilaçların, antibiyotiklerin, tansiyon, şeker, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların ilaçlarının çoğunu temin edemediğini ifade etti.

Abbas, ilaçların çoğunun resmi sağlık kurumlarının eczanelerinde bulunmadığı gibi özel sektöre ait eczaneler tarafından da temin edilemediğini söyledi.

Genel Müdür açıklamasında, ilaçların temin edilememesi halinde hastaların ciddi tehlikeler ile karşı karşıya kalacağını, sonrasında tedavi edilmesi zor ve mümkün olmayan kalıcı problemlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Abbas, Gazze’deki hastaları kurtarmak adına sağlık sektörünün tüm destekçileri ve yardımsever kişilere hızlı müdahale etmeleri çağrısında bulundu.