Filistin'de esir takası sürüyor! 13 yahudi 39 Müslüman serbest bırakıldı!
Mücahid Hamas ve siyonist İsrail'in rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaşmasının ardından mücahid Hamas 13 İsrailli esiri, katil İsrail ise 39 Filistinli tutsağı serbest bıraktı.
İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, mücahid Hamas ile katil İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan 13 yahudi esir, Gazze Şeridi’nde Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildi.
Esirlerin teslimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla güney Gazze'deki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilerek gerçekleşti.
13 yahudi esirin serbest bırakılmasının ardından katil İsrail de 39 Müslüman Filsitinli tutsağı serbest bırakarak karşılık verdi.