  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Türk fındığına rakip olmak için 1 milyon ağaç dikmişlerdi! Bakın ne oldu

Organize haberler devam ediyor! Soylu isyan etti

Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı

Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı

Yiyin birbirinizi! Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert cevap

Ahlaksız Mehmet Ali neler yapmıştı neler! Pisliğin tavan yaptığı program piyasaya çıkıyor

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO anlaşamadı! Petrol olduğu düşünülen araziye el konulacak

Tüm dünya basını oraya akın etti! 2 bin tanesi tek tek çıkarıldı

İlaçlarla müritlerinin kafasını bulandıran tarikat lideri tutuklandı!
Gündem Filistin'de esir takası sürüyor! 13 yahudi 39 Müslüman serbest bırakıldı!
Gündem

Filistin'de esir takası sürüyor! 13 yahudi 39 Müslüman serbest bırakıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 20:23:00 - 2023-11-24 20:31:23

Mücahid Hamas ve siyonist İsrail'in rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaşmasının ardından mücahid Hamas 13 İsrailli esiri, katil İsrail ise 39 Filistinli tutsağı serbest bıraktı.

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, mücahid Hamas ile katil İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan 13 yahudi esir, Gazze Şeridi’nde Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildi.

Esirlerin teslimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla güney Gazze'deki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilerek gerçekleşti.

13 yahudi esirin serbest bırakılmasının ardından katil İsrail de 39 Müslüman Filsitinli tutsağı serbest bırakarak karşılık verdi.

Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'
Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'

Aktüel

Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsani ara öncesinde katiller saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de korkunç bilanço
İnsani ara öncesinde katiller saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de korkunç bilanço

Gündem

İnsani ara öncesinde katiller saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de korkunç bilanço

Yaralı 3 Gazzeli çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama!
Yaralı 3 Gazzeli çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama!

Gündem

Yaralı 3 Gazzeli çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama!

Gazze’de insani ara başladı
Gazze’de insani ara başladı

Gündem

Gazze’de insani ara başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23