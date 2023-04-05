Filistin zulme karşı direniyor!
Filistin kuvvetlerinin, Gazze şeridi bölgesinden İsrail'e 2 roket ateşlediği açıklandı.
Siyonist İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya son 24 saatte üç baskın düzenledi.
Kadın-erkek ayırt etmeksizin şiddet uygulayan İsrail'e karşın 20 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da omuz omuza Teravih namazı kıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada da Filistin kuvvetlerinin Gazze Şeridi bölgesinden İsrail’e 2 roketin ateşlendiği açıklandı.
Öte yandan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın bölgelerinde siren seslerinin yükseldiği öğrenildi.
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