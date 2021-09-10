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Dünya Filistin yönetimi: İsrail'in tutuklulara yönelik baskıları sürerse tüm Filistin'de tansiyon yükselecek
Dünya

Filistin yönetimi: İsrail'in tutuklulara yönelik baskıları sürerse tüm Filistin'de tansiyon yükselecek

Filistin yönetimi, İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik baskılarının devam etmesi durumunda tüm Filistin'de tansiyonun yükseleceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 08:39:00 -
Filistin yönetimi: İsrail'in tutuklulara yönelik baskıları sürerse tüm Filistin'de tansiyon yükselecek

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin, İsrail'e açık bir mesaj göndererek tutuklulara yönelik baskılarının doğurabileceği sonuçlar konusunda uyardığını belirtti.

Açıklamaya göre, Filistin yönetimi, günlerdir devam eden baskılar ve diğer tutukluları cezalandırıcı tutumunun yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu ve bu durum devam ederse tüm Filistin'de tansiyonun yükseleceğini vurguladı.

Filistin yönetimi ayrıca ABD'den de İsrail'e Filistinli tutuklulara yönelik söz konusu uygulamalarını durdurması için baskı yapmasını istedi.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı. İsrail güçleri olayın ardından Filistinli tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Gilboa Hapishanesinin 3 numaralı bölümüne baskın düzenlediği, Filistinli tutuklulara kötü muamelede bulunduğu ve bazılarını başka cezaevine naklettiği belirtilmişti.

 

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