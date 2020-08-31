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Aktüel Filistin Yardım Kuruluşları Birliğinden Gazze'yi kurtarmak için yardım çağrısı
Aktüel

Filistin Yardım Kuruluşları Birliğinden Gazze'yi kurtarmak için yardım çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:54:54 -
Filistin Yardım Kuruluşları Birliğinden Gazze'yi kurtarmak için yardım çağrısı

GAZZE (AA) - Filistin Yardım Kuruluşları Birliği, Gazze'de İsrail'in ablukayı ağırlaştırmasıyla eş zamanlı baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bölgeyi insani felaketten kurtarmak için yardım çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 14 yıldır süren abluka ve Kovid-19 şartlarında en kötü insani felaketle karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in kısıtlamaları, Kovid-19 salgınının Gazze Şeridi'ne girişiyle aynı zamana denk geldi. Bugün Gazze'de elektrik, ilaç, inşaat malzemesi, yakıt ve gençler için iş imkanı yok." ifadelerine yer verildi.

Salgının patlak vermesiyle halkın ihtiyaçlarını karşılamak için Birliğin acil bir insani müdahale planı geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda zorunlu ev karantinası altındaki aileler ve geçim kaynağını kaybeden yoksullara gıda kolileri ve bazılarına nakdi yardım dağıtılacağı, karantina merkezleri için sağlık paketleri, kuyu, su arıtma tesisleri ve hastanelere yakıt sağlanacağı kaydedildi.

İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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