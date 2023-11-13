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Dünya Filistin ve İsrail taraftarı gruplar karşı karşıya geldi! Polis Filistin yanlısı gruba müdahale etti
Dünya

Filistin ve İsrail taraftarı gruplar karşı karşıya geldi! Polis Filistin yanlısı gruba müdahale etti

Yeniakit Publisher
2023-11-13 08:03:00 -

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Filistin ve İsrail yanlısı gruplar karşı karşıya geldi. Polis, Filistin yanlısı gruba tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 37 gündür süren saldırıları, dünyanın birçok ülkesinde protesto edilmeye devam ediyor.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yer alan Sea Point bölgesinde Filistin ve İsrail yanlısı gruplar karşı karşıya geldi.

İsrail yanlısı grubun protestosuna karşı protesto düzenleyen Filistin yanlısı grup arasında tansiyon yükselirken, polis Filistin yanlısı göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polis, çıkan olaylarda Filistin yanlısı gruptan 4 kişiyi gözaltına alırken, İsrail yanlısı grup protestosunu iptal etti.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyesi Abeedah Adams, Filistin için yapılan diğer yürüyüşlerin aksine bu karşı protestonun herhangi bir resmi örgütle bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Daha spontane bir şekilde gelişti. İnsanlar İsrail yanlısı protestoya ilişkin afişlere ve medyaya tepki gösterdi. Bence bu tür bir siyonizme izin veremeyeceğimize dair çok güçlü bir duygu var. Cape Town şehrinde hoş karşılanmıyor" dedi.

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