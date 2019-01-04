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Filistin televizyonunun merkez binasına baskın!

Gazze'de kimliği bilinmeyen bir grup saldırgan tarafından Filistin Yayın Şirketi'nin (PBC) genel merkezine baskın yapıldı.

04 Ocak 2019 Cuma 17:34
Filistin televizyonunun merkez binasına baskın!

Filistin medya kaynakları, beş maskeli erkeğin ellerinde cop ve sivri aletlerle, pantolonlarında gizlenmiş tabancalarla, Filistin Yayın Şirketinin (PBC) Gazze'nin Tal Al-Hawa Mahallesi'ndeki genel merkezine baskın düzenlediğini bildirdi.

Saldırganların iletişim ve kayıt cihazları, kameralar, bilgisayarlar, mobilyalar dahil olmak üzere çok sayıda ekipmanı tahrip ettiği kaydedildi.

Kaynaklar, saldırganların kayıt bantlarının ve arşivlerin yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin'in eski Lideri Yaser Arafat'ın portrelerini de imha ettiklerini belirtti. 

Enformasyon Bakanlığı yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:34
  1. İsrail
  2. Netanyahu
  3. filistin
  4. Batı Şeria
  5. gazze
  6. kudüs
  7. hamas
  8. mahmud abbas
  9. trump
  10. yaser arafat
  11. ismail heniyye
  12. Ebu Zuhri
  13. PBC
  14. DÜNYA Haberleri
  15. Filistin Yayın Şirketi
  16. Tal Al-Hawa
  17. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

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