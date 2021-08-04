  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı
ABD'nin SPK'sından kripto paralar için regülasyon uyarısı
Küba’da koronavirüse bağlı 80 kişi öldü
Bodrumunda tank bulunduran yaşlı adam hapis cezası aldı
Dünya Filistin, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti
Dünya

Filistin, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 07:54:00 -
Filistin, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cadu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Roman Bojek ile telefonda görüştü.

Cadu, görüşmede, "Filistin yönetiminin, Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok'un Kudüs'te bir kültür enstitüsü açılması yönündeki açıklamasını reddettiğini" belirtti.

Kararın uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, Avrupa Birliği'nin Kudüs konusundaki tutumuna aykırı olduğunu vurgulayan Cadu, kararın, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ü ilhak etme ve Yahudileştirme planını uygulamaya teşvik ettiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz sayarak Kudüs'te "diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınma" çağrısında bulunmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay