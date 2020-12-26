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Aktüel Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in vurduğu çocuk hastanesi büyük hasar gördü
Aktüel

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in vurduğu çocuk hastanesi büyük hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:37:08 -
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in vurduğu çocuk hastanesi büyük hasar gördü

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda Muhammed Durra Çocuk Hastanesi büyük hasar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda Gazze'nin doğusundaki Tuffah semtinde bulunan Muhammed Durra Çocuk Hastanesi'nin büyük zarar gördüğü belirtildi.

Hastanede yatan çocuklar, refakatçileri ve sağlık ekiplerinin saldırı nedeniyle büyük panik yaşadığı aktarılan açıklamada, saldırının, sağlık hizmetlerinin sunumunu aksattığı, hasta odaları ve birçok servisin camlarının kırılmasına yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada, bu saldırının hastanede yatan çocukların psikolojisini de ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etmişti.

Yine daha önce İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

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