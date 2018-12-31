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Filistin mücadelesi kaderimiz

Gazetemiz Yeni Akit'e yaptığı açıklamalarda Filistin meselesine değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin bu mücadelede her zaman Filistin’in yanında yer alacağını ifade ederek "Filistin davası bizim kaderimizdir. Filistin bizim milli ve manevi davamızdır" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:08

 İsmail Uğur  Ankara 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yeni Akit’e açıklamalarda bulundu. Kıran, Filistin halkının işgalci İsrail ile olan mücadelesine değindi. Filistin meselesinin insanlık için kanayan bir yara olduğunu vurgulayan Kıran, Türkiye’nin bu mücadelede her zaman Filistin’in yanında yer alacağını ifade ederek, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak en son 28 Aralık’ta İsrail’in Batı Şeria’da 2 bin 200 konutluk yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik tepkimizi tekrar dile getirdik. Filistin, maalesef insanlık için kanayan bir yaradır. İsrail hükümetinin hukuk ve insanlık dışı uygulamalarının merkezinde Filistin halkı onurlu bir mücadele veriyor. Türkiye’de her zaman Filistin’in yanında bu mücadeleyi omuzlamaya devam ediyor.

Filistin’in İsraille mücadelesinin en önemli bayraktarlığını Türkiye’nin yaptığını söyleyen Kıran şöyle devam etti: “Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun uluslararası platformlarda çok önemli girişimleri var. Türkiye zaten şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığını yapıyor. Bu anlamda Filistin yönetiminin de bizden beklentileri var. En son Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas Cumhurbaşkanımızı aradı. Abbas, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kararına karşı mücadele için desteğimizin devamını beklediğini iletti. Cumhurbaşkanımız da Türkiye’nin desteğinin her zaman devam edeceğini vurgulayarak bakanlığımıza gerekli talimatı verdi. Filistin davası bizim kaderimizdir. Filistin bizim milli ve manevi davamızdır.İslam İşbirliği Teşkilatının Başkan Erdoğan öncülüğünde iki defa İstanbul’da toplandığını hatırlatan Kıran, “Yapılan toplantıların ardından da Birleşmiş Milletler’de iki önemli karar alındı. Bu kararlar BM üyelerinin büyük çoğunluğunun onayıyla verildi. BM’nin bu kararlarından sonra Sayın Erdoğan’ın dünya beşten büyüktür haykırışının ilk somut sonucu alınmış oldu. Dünya BM’de Filistin etrafında toplandı. Filistin davasına baktığımız zaman karamsar olacak birçok unsur var ama umut verecek birçok gelişme de var. Elde ettiğimiz en önemli sonuç, İsrail’in Filistin mücadelesini engelleyememiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
  4. Yeni Akit
  5. Filistin halkı
  6. işgalci İsrail
  7. Filistin
  8. Batı Şeria
  9. İslam İşbirliği Teşkilatı
  10. Başkan Erdoğan
  11. Birleşmiş Milletler

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