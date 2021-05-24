Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistinlilerin ihtiyaçlarının acilen karşılanması için UNRWA'ya çağrıda bulundu

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Ebu Huli, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Gazze Şeridi'nde bir araya geldi.

Ebu Huli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda etkilenen ailelerin tespit edilmesi ve evleri yıkılanların zararları değerlendirilerek kira ödeneği için acilen harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Ebu Huli, hala yerinden edilmiş binden fazla kişinin sığınma evlerinde ikamet ettiğini ifade etti.

Son olarak da Ebu Huli, İsrail saldırılarında evleri yıkıldıktan sonra akrabalarının yanında kalan binlerce ailenin de temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.