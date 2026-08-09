Filistin Konvoyu Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

Srebrenitsa'dan Gazze'ye destek amacıyla yola çıkan Uluslararası Filistin Konvoyu, Diyarbakır'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Karşılamaya katılan vatandaşlar, konvoyun Filistin davasını yeniden dünya gündemine taşıyacağını belirterek Gazze halkına destek mesajları verdi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden hareket ederek Filistin'e ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Filistin Konvoyu, Türkiye'deki güzergâhının önemli duraklarından biri olan Diyarbakır'a ulaştı. Edirne, İstanbul, Sakarya, Ankara, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ardından Diyarbakır'a gelen konvoy, kentte vatandaşlar tarafından dualar ve tekbirlerle karşılandı.

Uluslararası Filistin Konvoyu karşılamaya katılan Diyarbakırlılar ile farklı illerden gelen vatandaşlar, Gazze'de yaşanan zulmün unutulmaması gerektiğini vurgulayarak konvoyun anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ablukanın kırılması için dua ediyoruz"

Karşılamaya katılan Hüryan Özgütürücü, konvoya Siverek'te rastladıklarını ve ani bir kararla katıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Siverek ilçesinden konvoy geçerken biz de otostop çekip katıldık. Ani bir gelişmeyle katıldık. Rabbim ablukayı kırıp bu kardeşlerimizin Filistin'e girmesini nasip etsin. Rabbim onları görünmez ordularıyla desteklesin. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu konvoyun amacı ablukayı kırmak, Filistin'e girmek ve bu zulmü bütün dünyaya duyurabilmek. Konvoy Bosna Hersek'ten geldi. Daha önce savaş yaşamış bir millet oldukları için Filistinlilerin hâlini çok daha iyi anlıyorlar."

"Diyarbakır olarak kardeşlerimizi yalnız bırakmadık"

Diyarbakırlı İbrahim Tekik ise konvoyu karşılamanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, Filistin halkının acısını paylaşmak ve dayanışmalarını göstermek amacıyla programa katıldıklarını dile getirdi.

"Filistin yeniden gündeme taşınmalı"

Abdullah Aktaş da dünyanın farklı gündemleri nedeniyle Filistin meselesinin geri planda kaldığını ifade ederek, "Bu konvoy sayesinde Filistin yeniden halkın gündemine taşınacaktır. Gazze'de yaşanan zulmün unutulmaması için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"Boykotu sonuna kadar sürdürmeliyiz"

Malatya'dan Diyarbakır'a gelen Celal Emlek de Gazze'ye desteğin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Gazze davasına olan desteklerinin son nefeslerine kadar devam edeceğini ifade eden Emlek, "Gönlümüzdeki Gazze desteği sonumuza kadar devam ediyor. Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin, bize de şuur ve bilinç nasip etsin. Artık bu zulüm dursun. Biz ümmet olmadıkça bu zulüm durmaz. Bir ve beraber olmak lazım. Boykotu sonuna kadar devam ettirmek gerekiyor. Bu davada üzerimize düşen ne varsa yapmalıyız. Bu kardeşlerimize destek vermek amacıyla geldik." dedi.