Filistin konusunda bütün dünyayı heyecanlandıracak o adım Türkiye'den mi geliyor? Hadi inşallah bakalım

Hüseyin Besli, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasında Tayyip Erdoğan'ın alacağı rolün önemli olduğunu vurguladı. İsrail'in varlığını sürdüremeyeceği ve yakında yıkılacağı öngörüsünde bulunan Besli, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Bizce, yakın ve görülebilir/kestirilebilir bir zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın dolayısıyla Ak Parti'nin; Türkiyelilerin büyük bir çoğunluğunu, hatta hatırı sayılır bir dünya nüfusunu heyecanlandırabilecek hikayesi bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasında alacağı role bağlı olarak gelişebilir.

Yasin Aktay'ın da belirttiği gibi İsrail'in Gazze'ye saldırısına imkân veren malzeme (teknik-moral) eninde sonunda bitecek, bir sulh ortamı oluşacak...

İşte o zaman daha da aktif bir şekilde Erdoğan devreye girebilir ve dünya çapında inisiyatifi ele alabilir.

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Zaten; İsrail'in Gazze saldırısı başladığından beri, her fırsatta bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasından bahsedegeliyordu.

Öyle ki; bu tez neredeyse İsrail destekçisi devletler dahil herkesten kabul gördü.

Bu zeminden hareketle şu ve bu sınırlar dahilinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kuruluşu sağlanabilir, mümkündür, elzemdir, ehemdir... Türkiye'de o devletin garantörü olabilir...

Asıl önemli olan; Filistin Devleti'nin kurulmasına paralel olarak İsrail Devleti'nin yıkılacağı gerçeğidir.

İsrail zaten, kuruluşundan beri, devlet olmanın vasıflarını taşımamaktadır. İsrail Devleti'ni 'Haganah' ve 'Irgun' isimli terör örgütleri kurmuş, bu terör örgütleri daha sonra devletin ordusu haline dönüştüğü için her zaman sivil siyasetten daha güçlü kalabilmiş; İsrail bir türlü bir terör yapılanmasından kurtulamamıştır. Böyle bir yapının devlet olarak varlığını sürdürmesi bütün siyasi ilkelere ve yasalara terstir.

Bu nedenle fazla yaşaması mümkün değildir ve yakın bir zamanda yıkılacaktır.

Tarih de bu tezimizi doğrulamaktadır.

Malumunuz olduğu ve bu sütunda daha önce yazdığımız üzre Yahudiler, ikisi de İsa'nın doğumundan önce olmak üzere İsrail'den önce sadece iki devlet kurabilmişlerdir. Bu devletlerden birincisi 70 yıl, ikincisi 100 yıl yaşayabilmiştir. İsrail ise elan 76 yaşındadır.

Tarihin, tekerrürden ibaret olduğu gerçekliğinden hareketle, İsrail tarihi ve tabii ömrünü tamamlamıştır... diyebiliriz rahatlıkla.

Tekraren söylemek gerekirse Kassam Tugaylarının 7 Ekim harekâtı, sekiz aydır süren Yahudi zulmü, eninde sonunda varılacak ateşkes ve Filistin Devleti'nin kurulması... İsrail'in yıkılmasına vesile olacaktır.

Bizim öngörümüz ve beklentimiz bu sürecin hem başaktörü R. Tayyip Erdoğan olacak hem de destansı çapta, insanlık adına yeni bir hikâyenin yazılmasına vesile olacaktır, vesselam..."