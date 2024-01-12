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Gündem Filistin konulu sergini açılışını Vali Gül yaptı!
Gündem

Filistin konulu sergini açılışını Vali Gül yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 22:20:00 - 2024-01-12 22:25:15
Filistin konulu sergini açılışını Vali Gül yaptı!

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlerin eserlerini içeren 'Filistin' konulu resim sergisinin açılışını İstanbul Valisi Davut Gül gerçekleştirdi.

Filistin'deki İsrail zulmüne dikkat çekilen sergi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün sergi salonunda 26 Ocak'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Serginin açılışını yapan Vali Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkan ve her biri kıymetli eserler içeren bu sergi, öğrencilerimizi ve hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızı öğretmenlerimizin sanatıyla buluşturuyor" dedi ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Vali Gül, "Çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlayan bir anlayıştan ziyade, öğrendikleri bilgileri hayatlarının her alanında kullanabilecekleri bir eğitim anlayışını benimsiyoruz"

İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise, konuşmasında eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda vicdan ve merhamet eğitimi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
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"Eğitimin temel amacı, öğrencilerimizi sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onlara adalet, merhamet ve vicdan gibi değerleri aşılamaktır. Bu değerlerle donatılmış bireyler, toplumun ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklarla daha etkili bir şekilde mücadele edebilir"

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