Soykırımcılar her yerde lanetleniyor! Amerikalı radyocu: “Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Donald Trump! Yaşasın özgür Filistin!”
Siyonist soykırımcı İsrail ve destekçisi siyonist uşağı ABD yönetimi, yaptıkları soykırımlar yüzünden her yerde lanetleniyor.
Amerikalı ünlü internet radyocusu Jennifer Welch, GLAAD Media Awards 2026 ödül töreninde ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada: “Göğsümün tamamıyla bir şey söylemek istiyorum... Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Donald Trump! Yaşasın özgür Filistin!” dedi. Jennifer Welch’in insanlığı savunan, soykırımcıyı ve destekçiyi lanetleyen sözlerine salonda bulunan yüzlerce kişi coşkulu alkışlarla destek verdi.
