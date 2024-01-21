Filistin Kızılayı kötü haberi duyurdu
Soykırımcı İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına devam ederken, Filistin Kızılayı kötü haberi duyurdu. Teröristler bu sabah erken saatlerde Cibaliye'ye hava saldırısı düzenledi. Olayda şehitlerin ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayı sağlık merkezi, İsrail'in Cibaliye kampının doğusuna düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 4 kişiye ve 21 yaralıya müdahale etti" denildi.
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