Son Haberler

Çoklu afet erken uyarı sistemlerine sahip ülke sayısı değişti! Bakın kaç oldu...

Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi!

Fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı! Fırat Yeşilçınar: Gazeteci olarak yapmam gereken bu iddiaları buraya taşıyıp söylemek

İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

AB'de birçok ülkenin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Euro açıklandı! Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı...

Irak’ta genel seçimi Başbakan Sudani’nin koalisyonu kazandı

CHP’nin Tanju’su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya’da can veren 78 kişinin hesabını ver!

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için çarpıcı iddia

Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

İsrail destekçisi Almanya'nın köklü kulübü Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi’yi Filistin’e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarma girişiminde temyiz davasını kaybetti. Mahkeme Ghazi'ye yaklaşık 1,5 milyon euro ödeme yapılmasına hükmetti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'ye karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi, kulübün açtığı temyiz davasında, El Ghazi'nin sözleşmesini sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, El Ghazi'nin "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu nedenle, kulübün sözleşmeyi "derhal fesih" yoluyla sonlandırmasının geçersiz olduğuna karar verildi.

Mahkeme kararına göre, Mainz 05, futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon avro tutarında alacağını ödemek zorunda kalacak.

Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu açıkladı.

Mainz İş Mahkemesi, geçen yıl Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek veren Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine kulüp, kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesinde temyize götürmüştü.

El Ghazi'nin, Katar Ligi'nde bir kulüpte forma giydiği öğrenildi.

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev
Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu..
