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Aktüel Filistin İsrail'in Batı Şeria'da Yahudiler için binlerce yeni konut inşa etme planını kınadı
Aktüel

Filistin İsrail'in Batı Şeria'da Yahudiler için binlerce yeni konut inşa etme planını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:01:25 -
Filistin İsrail'in Batı Şeria'da Yahudiler için binlerce yeni konut inşa etme planını kınadı

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 5 binden fazla yeni konut inşa edilmesini onaylamasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın İsrail’in zor kullanarak işgalini pekiştirmenin ve Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planının bir parçası olduğu belirtildi.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin hiçbir zaman durmadığına vurgu yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin “normalleşme oltasına” takılmasını sağladığı kaydedildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Planlama Yüksek Konseyi’nin pazar günü yapacağı toplantıda, yeni konut planını onaylaması bekleniyor.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, geçen hafta Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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