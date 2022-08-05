Filistin İsrail'e direniyor! 'İşgalciler hezimete uğratılacaktır'

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İsrail'li siyonistlerin, Filistin’in batısında yer alan Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda acı bilanço ortaya çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e, yaralı sayısının ise 44'e yükseldiği belirtildi. Bazı yerel kaynaklar ölü ve yaralı sayısının artmaya devam ettiğini yazdı.

Komutan Jabari şehit edildi

Hain saldırıda Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey Komutanı Tayseer Jabari şehit edildi. Filistin İslami Cihat Hareketi de üzücü bilgiyi doğruladı.

Siyonistlerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, Filistinli direniş grupları da İsrail'in saldırısına karşılık verdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, siyonistlerin saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini açıkladı:

İsrail, Gazze'deki Filistin direnişine karşı tırmanışı başlattı ve yeni bir suç işledi. İsrail bunun bedelini ödemeli ve tüm sorumluluğu üzerine almalıdır.

Filistin direnişi tüm askeri kolları ve gruplarıyla bu savaş için birleşti ve sözünü tüm gücüyle söyleyecek. Bu durumun bu şekilde devam etmesini kabul etmek artık mümkün değil. Filistin direnişi, sahip olduğu her şeyle halkımızı savunacaktır ve işgalci İsrail'i tüm savaşlarda olduğu gibi hezimete uğratacaktır.