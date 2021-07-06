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Dünya Filistin ile İsrail arasında temas
Dünya

Filistin ile İsrail arasında temas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da görevi bırakacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:26:00 -
Filistin ile İsrail arasında temas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, görevden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

9 Temmuz'da görevi bırakacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz’da görevi bırakacak olan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas’ın görüşmede, İsrail ile Filistin arasında yakında barış sağlanacağına dair umudunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı

 

Rivlin’in ise Abbas’a Filistin ve İsrail arasındaki nadir olan telefon görüşmesi için teşekkür ettiği bildirildi. İki lider arasındaki görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. İsrail medyası ise, Abbas ve Rivlin görüşmesinin İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki koordinatörü Ghassan Alian tarafından koordine edildiğini öne sürdü.

Rivlin, yedi yıllık görev süresinin dolmasının ardından 9 Temmuz’da görevini geçtiğimiz haziran ayında İsrail parlamentosu tarafından seçilen Isaac Herzog'a devredecek.

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