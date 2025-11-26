  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül
Gündem

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

Filistin halkına yönelik olağanüstü insani çabaları, destekleri ve Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerde örnek teşkil eden liderliği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü" verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin, "Bu gurur verici ödül aynı zamanda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, Filistin halkına yönelik olağanüstü insani çabaları, destekleri ve Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerde örnek teşkil eden liderliği için Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin, NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde verilen ödülün, son derece anlamlı olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel insani meselelere karşı sergilediği kararlı liderliğin uluslararası arenada ne derece karşılık bulduğunu bir kez daha gördük. Gazze'de yaşanan ağır tabloya rağmen insani yardımın sürmesi, tıbbi tahliyelerin güvenle gerçekleştirilmesi ve mazlumların sesinin duyurulması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişisel takibi, iradesi ve liderliğiyle mümkün olmuştur. Filistin meselesindeki insani hassasiyetini yıllardır istikrarlı biçimde sürdüren yaklaşım, hem bölgede hem de uluslararası platformlarda güçlü bir yankı uyandırmaktadır.

Bu gurur verici ödül aynı zamanda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşımaktadır. Sağlık yardımlarından tahliye operasyonlarına, diplomatik girişimlerden uluslararası farkındalık çalışmalarına kadar tüm süreçler, Türkiye'nin mazlumların yanında olma iradesini ve devlet kapasitesini bütün dünyaya göstermiştir. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, mazlumların yanında olmaya, her platformda haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde
Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

Gündem

Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

Ukrayna zirvesine Erdoğan’da katıldı! Müzakere İstanbul’da yapılabilir
Ukrayna zirvesine Erdoğan’da katıldı! Müzakere İstanbul’da yapılabilir

Gündem

Ukrayna zirvesine Erdoğan’da katıldı! Müzakere İstanbul’da yapılabilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23